Lorella Cuccarini e il messaggio per Cricca dopo la clamorosa eliminazione

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il pubblico di Amici conosceva le anticipazioni e sapeva, almeno quella fetta che ama gli spoiler, che ci sarebbe stata unanella puntata dell’8 gennaio 2023. Nessuno si aspetta chesarebbe stato uno degli eliminati della prima puntata di Amici 22 del nuovo anno e invece è successo e chi aveva letto le newsla registrazione, aspettava di capire per quale motivo alla fine il cantante aveva dovuto lasciare la scuola. E’ iniziato tutto per volere di Rudy , non per decisione di, l’insegnante di. Zerbi ha chiesto le varie classifiche e visto cheera ultimo negli streaming e terz’ultimo nella classifica dei prof, ha chiesto che ci fosse una sfida....

Liberoquotidiano.it

La decisione diper Angelina Angelina è arrivata prima nella classifica canto , ma ha avuto la stessa sorte di Maddalena. La professoressaha preferito non ...Abbracciando la sua insegnantele ha sussurrato all'orecchio: 'Non me lo aspettavo proprio, pensa ero convinto di arrivare al Serale'. Poi ha salutato Zerbi e anche a lui ha ... Domenica In, il retroscena di Lorella Cuccarini: "Usciva sangue" Il pubblico di Amici conosceva le anticipazioni e sapeva, almeno quella fetta che ama gli spoiler, che ci sarebbe stata una clamorosa eliminazione nella puntata dell’8 gennaio 2023. Nessuno si aspetta ...Lorella Cuccarini racconta come ha iniziato il suo rapporto lavorativo con Maria De Filippi. Ecco chi ha cercato per prima l'altra.