Londra | torna No Trousers Tube Ride dopo il Covid | pendolari in mutande sulla metro

Agenzia ANSA

I pendolari prendono parte all'annuale "No Trousers Tube Ride" nella metropolitana di, nel Regno Unito: sfidando il freddo clima invernale, si tolgono i pantaloni e salgono sui mezzi pubblici in mutande. L'evento annuale, lanciato a New York nel 2002 e arrivato per la prima ...Dai Coldplay ai Maneskin,la grande musica: ed è già sold out in stadi e arene Un'abbuffata di musica, soprattutto d'... Un'immagine dei live dei Coldplay al Wembley Stadium di. Credit: ... Londra, torna "No Trousers Tube Ride" dopo il Covid: pendolari in ... I pendolari prendono parte all'annuale 'No Trousers Tube Ride' nella metropolitana di Londra, nel Regno Unito: sfidando il freddo clima invernale, ...Valentina Pace sul suo ritorno: "Sta succedendo qualcosa di strano ad Alice, si scopriranno delle cose" La puntata di Un posto al sole di venerdì 6 ...