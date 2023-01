Lombardia | al via ' pancreas unit' | prossima settimana primo tavolo tecnico

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Il coraggio, la tenacia e la dignità con cui Gianluca Vialli ha giocato la partita della vita contro un male infido e bastardo, hanno accelerato quello che da tempo, ancor prima che assumessi questo incarico istituzionale, è un mio pensiero. Un progetto per il quale Regioneha già posto le basi, ovvero unire tutte le forze e le risorse possibili per contrastare il tumore al. Un cancro micidiale per il quale la ricerca deve fare di più, visto che a livello europeo i fondi destinati a questo tipo di attività sono solo il 2% di quanto riservato complessivamente alla lotta ai tumori". Da Cremona, la città di Gianluca Vialli, a margine di una serie di appuntamenti istituzionali, l'assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso, dà il via alla concretizzazione del progetto ...

