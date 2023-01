Lo strapotere di Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’importanza di sperimentare Dopo la sconfitta a San Siro, all’interno di questo spazio analitico sul Napolista, la critica maggiore rivolta alla squadra di Spalletti verteva sulla prevedibilità. Sulla rinuncia, da parte del tecnico toscano e quindi del Napoli, a cercare strade alternative nell’ambito di una partita ben bloccata e quindi ben giocata dall’Inter. Era come se il Napoli avesse smarrito la caratteristica che l’aveva portato in vetta alla classifica, in Serie A come in Champions League: la capacità di variare stile, approccio, principi e sviluppi di gioco nel corso di una gara. In questo senso, la partita di Genova è davvero rincuorante. E lo è stata fin dalle scelte iniziali: Spalletti, infatti, ha disegnato un Napoli nuovo e quindi innovativo fin dalla formazione titolare. E le sue nuove idee si sono riverberate nelle spaziature e nei meccanismi in campo. È bastato ...