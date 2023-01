Lo spettacolo teatrale dell’Associazione Auser di Giugliano | tornano le attività per gli anziani

Ticino Notizie

Dalle note di regia dellodi Antonio Latella: 'Non posso non partire dal titolo per affrontare questo testo che ancora una volta mi riporta all'America e alla drammaturgia ...Un progettoinedito, ideato da Gigi Dall'Aglio e da Roberto Abbati già prima della pandemia arriva ... Lezioni di Fisica è unodiviso in due "sessioni" che andranno in scena in prima ... Milano: ‘Sister Act’ si aggiudica lo scudetto dello spettacolo teatrale ... Giovedì 12 gennaio 2023, alle 20.30 al Teatro Rasi, Ermanna Montanari e Marco Martinelli, fondatori e direzione artistica del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, presenteranno, insieme al Ravenna Festiv ...E' il progetto di Ater "Sciroppo di Teatro": in ventuno Comuni dell'Emilia-Romagna, i bambini dai 3 agli 8 anni, assieme ai loro ...