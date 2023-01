“Lo dicono stasera” GF Vip 7 | scoop Panicucci su Antonino Spinalbese dopo l’intervento

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nella serata di lunedì 9 gennaio ritornerà la puntata in diretta del GF Vip 7, ma ci ha pensato Federicaa dare anticipazioni importanti. E si è soffermata sunello specifico, che ha abbandonato temporaneamente la casa più spiata d’Italia per ricoverarsi e sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Si è parlato moltissimo negli ultimi giorni delle condizioni di salute dell’ex di Belen Rodriguez e tra qualche ora il pubblico sarà in grado di capire tutto perfettamente. Dunque, al GF Vip 7 stando a Federicaci si soffermerà soprattutto su, ma ovviamente non solo. Saranno tanti gli argomenti che il conduttore Alfonso Signorini tratterà, anche alla luce delle tante discussioni nate recentemente. La più clamorosa ha riguardato Dana ...

Today.it

...i tifosi romanisti che invece si stavano recando a San Siro per assistere al match di... Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città amiche cheNo ad una violenza senza senso'.L'oroscopo del 8 gennaio per tutti i segni: cosale stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'oroscopo del 8 ...voi per primi ma rimane il fatto chenon ... MasterChef Italia 12, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni Una partita di pure emozioni quella di ieri, 8 gennaio, tra Sampdoria e Napoli. I tifosi genovesi hanno ricordato Vialli e Mihajlovic con cori e striscioni ..."Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto e non era facile avere questo atteggiamento quando ti trovi a giocare in 10 uomini dal 38' del primo tempo e hai davanti il Napoli", spiega il tecni ...