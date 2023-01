LIVE Verona-Cremonese 0-0

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo le partite del weekend, termina oggi con due gare la 18esima giornata di Serie A. In attesa di Bologna-Atalanta, il primo anticipo in scena...

CuoreGrigiorosso.com

Ilha perso nove delle ultime 10 partite casalinghe di Serie A (1V) dopo essere rimasto imbattuto in sette delle precedenti 10 gare interne nella competizione (4V, 3N). La Cremonese ha ...FORMAZIONI UFFICIALI- CREMONESEHELLAS(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric. All.: Marco ZaffaroniCREMONESE (3 - ... LIVE Verona-Cremonese dalle 18.30 su CuoreGrigiorosso.com "Sono abituato a parlare davanti ai fatti compiuti. Tutti conviviamo col mercato che è molto lungo, ma 2-3 giorni prima della partita non parlo ...Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Cremonese, 17ª giornata del campionato di Serie A: HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; ...