LIVE Bologna-Atalanta | le formazioni ufficiali | fuori Lookman | la scelta su Pasalic Motta con Sansone

DAZN

All.: Massimiliano AlviniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 44 punti; Juventus e Milan 37; Inter 34; Lazio e Roma 31; Atalanta* 28; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23;*, Lecce ed Empoli 19; ...... il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Renato Dall'Ara, Atalanta esi affrontano ... Diretta Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas: dove vederla in tv e live streaming La Roma supera il Bologna e aggancia Inter e Lazio al quarto posto. Decide Pellegrini dal dischetto, mostruoso Smalling, promosso il giovane Tahirovic. Bocciati Lucumì e .... In campo si rivede un ott ...Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Atalanta, gara in programma lunedì 9 gennaio alle ore 20.45: Come arriva il Bologna Il ko di Marko.