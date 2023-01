(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ladi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. La formazione ospite arrivano da quattro successi nelle ultime cinque partite ed hanno intenzione di portare a casa altri tre punti per restare tra le prime della classifica. I marchigiani, dal loro canto, hanno ottenuto due vittorie nelle ultime quattro e sperano di regalare una gioia ai loro tifosi per restare in zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 9 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

SPORTFACE.IT

Attesa per l'Arsenal impegnato in FA Cup mentre in Italia c'è anche- Pontedera alle ore 21 per la Lega Pro e due incontri di Serie D . Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per ...I toscani, sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro l'. Finora hanno vinto otto volte, pareggiato sett e perso cinque, con ventuno gol fatti e quindici subiti: un percorso che ... LIVE – Ancona-Pontedera, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) Ancona e Pontedera si sfidano nella ventunesima giornata di Serie C: info partita, diretta tv, streaming gratis e probabili formazioni ...Partiti. Primi due per la Vuelle dopo lo svitamento di Kravic. Risponde prontamente Banks lasciato solo da tre. Nuovo vantaggio Vuelle dopo il piazzato di Moretti. Presente a rimbalzo Cooke che fa più ...