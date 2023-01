LIVE – Ancona-Pontedera 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ladi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. La formazione ospite arrivano da quattro successi nelle ultime cinque partite ed hanno intenzione di portare a casa altri tre punti per restare tra le prime della classifica. I marchigiani, dal loro canto, hanno ottenuto due vittorie nelle ultime quattro e sperano di regalare una gioia ai loro tifosi per restare in zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 9 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Footballnews24.it

Pakistani, egiziani e siriani le nazionalità più rappresentate. 146 i minori non accompagnati Di: Redazione SardegnaIn attesa dell'arrivo addei 110 migranti recuperati dalle navi umanitarie Ocean Viking e Geo Barents sono già 3.673 le persone sbarcate in Italia nei primi nove giorni dell'anno secondo i ...Tel Aviv 19:30 ITALIA SERIE A Verona - Cremonese 18:30 Bologna - Atalanta 20:45 ITALIA SERIE C - GIRONE B- Pontedera 20:30 ITALIA SERIE D - GIRONE B Seregno - Arconatese 0 - 0 (Intervallo) ... Ancona-Pontedera Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live Il 2023 si apre con una sconfitta per il Futsal Ancona. Dopo una lunga serie di risultati positivi, che durava dal 15 ottobre, i neroverdi non riescono ad espugnare il campo della Dozzese, venendo bat ...Scontro diretto in zona playoff nel girone B. Il match che chiude la 21a giornata di Serie C è la sfida fra Ancona e Pontedera (rispettivamente quinta e settima in classifica e separate da appena tre ...