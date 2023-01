Litvinenko – Indagine sulla morte di un dissidente | il trailer italiano della miniserie Sky con David Tennant

BadTaste.it Cinema

sulla morte di un dissidente è la miniserie che ripercorre in quattro episodi il calvario di Alexander, ex ufficiale dei servizi di sicurezza federali russi e del KGB ...É stato svelato il trailer ufficiale della serie 'sulla morte di un dissidente'. Arriva in tv - dal 25 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - il caso dell'ex spia uccisa a Londra nel 2006, una miniserie in ... Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente: il trailer e la data ... Il drama, che racconta la storia dell’ex agente dei servizi segreti russi avvelenato con polonio nel 2006, debutta su Sky e in streaming su NOW il 25 gennaio.La forza e la tenacia di una donna, Marina Litvinenko, che si è fatta bandiera di speranza e verità, in una miniserie dal 25 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e il cui trailer ita ...