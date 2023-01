Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente | David Tennant nel trailer italiano della serie Sky

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Arriva in tv il caso dell'ex spia uccisa a Londra nel 2006, ildidi un, miniin quattro episodi sul calvario per la verità e la giustizia di Marina, vedova delrusso . La forza e la tenacia di una donna, Marina, che si è fatta bandiera di speranza e verità, in una minidal 25 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e il cuiviene rilasciato oggi:di unè un thriller dal fortissimo impatto ...

BadTaste.it Cinema

... che si è fatta bandiera di speranza e verità, in una miniserie dal 25 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e il cui trailer italiano viene rilasciato oggi:...Sky ha annunciato la data di uscita in Italia della miniseriesulla morte di un dissidente , condividendo il trailer del progetto con star David Tennant: l'appuntamento per la messa in onda dei 4 episodi è il 25 gennaio e l'1 febbraio su ... Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente: il trailer e la data ... Arriva in tv il caso dell'ex spia uccisa a Londra nel 2006, il trailer italiano di Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente, miniserie in quattro episodi sul calvario per la verità e la gius ...La forza e la tenacia di una donna, Marina Litvinenko, che si è fatta bandiera di speranza e verità, in una miniserie dal 25 gennaio ...