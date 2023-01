L’Italia e l’Europa non temano la Bce Micossi spiega perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono settimane che la Banca centrale europea è finita sotto il tiro di alcuni governi, a cominciare da quello italiano, al quale si è accodato quello portoghese. Per la precisione da quel 15 dicembre scorso, quando l’Eurotower, per bocca del suo presidente, Christine Lagarde, ha annunciato un ulteriore inasprimento dei tassi di 50 punti base, portando il costo dei depositi al 2% per contrastare l’inflazione. Poco male rispetto al ritmo degli incrementi precedenti, 75 punti base a ogni board, se non fosse che Lagarde non ha esitato a comunicare al mercato l’intenzione di proseguire il percorso di rialzo dei tassi ad un ritmo costante per almeno altri 4-6 mesi. A conti fatti, questo implica che il tasso di deposito potrebbe arrivare a giugno 2023 al 4%. Poi c’è l’altro capitolo, quello degli acquisti di debito pubblico. Quando la Bce comincerà a ridurre il riacquisto dei titoli in ...