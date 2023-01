L' incontro del disgelo Meloni-von der Leyen | tanta cordialità | poca ciccia

RaiNews

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenutisito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Spari ...Lo scrive Sky Sports Uk che riporta di una Londra fra il numero unoQatar Sports Investements (QSI) Nasser Al - Khelaifi e il presidente degli Spurs Daniel Levy. Nell'non si è ... Meloni incontra von der Leyen: "Riaffermato l'impegno italiano sul Pnrr" - Nell'incontro con la Presidente von der Leyen è stata "condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile" - Nell'incontro con la Presidente von der Leyen è stata "condivisa la condanna La Kermesse teatrale, promossa dall'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Pietro Tucci , promette di regalare una poliedrica pagina di sano divertimento. E' proprio il caso di ribadirlo, il ...2' di lettura 09/01/2023 - Le assessore al commercio Emanuela Marguccio e ai lavori pubblici Valeria Melappioni hanno incontrato questa mattina le associazioni di categoria, nonché i rappresentanti di ...