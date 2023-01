L’inaspettata rimonta della Juventus

Giallorossi.net

...fermarsi al pareggio dopo unacosì esaltante... Durante'esultanza, quando i tuoi compagni ti circondarono per ... Paura di quella fragilità non celata e. E per questo ......il Lecce che riesce a ribaltare la partita con un'...il Lecce che riesce a ribaltare la partita con un''unica nota stonata è'infortunio di Nicolò Zaniolo, di cui vi ... Tammy solo un minuto: rimonta Roma a San Siro, la corsa Champions continua