QUOTIDIANO NAZIONALE

Arezzo, gli incidenti nella stessa area di servizio dove fu ucciso il laziale Gabriele Sandri. I due gruppi si sono affrontati con mazze e bombe carta anche in mezzo alla ...... che parteggiava per i Pretatti, fece catturare e uccidere Lalle I, in una, ma per un ... e quello che era stato restaurato si è man mano degradato, diventando per di più preda... L'imboscata degli ultras Scontri in autogrill tra tifosi di Napoli e ... CronacaL’imboscata degli ultras Scontri in autogrill tra tifosi di Napoli e Roma Autostrada bloccata per ore Arezzo, gli incidenti nella stessa area di servizio dove fu ucciso il laziale Gabriele Sand ...L’imboscata degli ultras Scontri in autogrill tra tifosi di Napoli e Roma Autostrada bloccata per ore Arezzo, gli incidenti nella stessa area di servizio dove fu ucciso il laziale Gabriele Sandri. I ...