Ligue 1 | saltano le panchine di Strasburgo e Nizza

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Coppa di Francia fa saltare duein1. Lo, eliminato ai rigori dall’Angers venerdì e penultimo in campionato con 11 punti in 17 giornate, ha annunciato l’esonero di Julien Stephan affidando la squadra al vice Mathieu Le Scornet. Arrivato nell’estate 2021 e sotto contratto fino al 2024, Stephan aveva guidato nella sua prima stagione lofino al sesto posto finale ma in quella in corso non è riuscito a ripetersi. È invece durata meno l’esperienza di Lucien Favre al timone del. Ingaggiato lo scorso giugno, il tecnico paga con l’esonero la clamorosa eliminazione per mano del Le Puy, formazione di terza serie. Anche in campionato le cose non sono andate benissimo fin qui, coldecimo a quota 21 in compagnia del Reims. A prendere il posto di ...