Liga | il Barcellona batte l’Atletico e si prende la vetta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ildi Xavi ha espugnato il Wanda Metropolitano per 0-1, allungano sul Real Madrid in testa allaIldi Xavi ha vinto il big march della 16^ giornata dicontroMadrid di Diego Simeone. I blaugrana si prendono così la testa della classifica, allungando sul Real Madrid di 3 punti. La squadra di Ancelotti aveva infatti perso ieri contro il Villarreal. A decidere la gara è stato il gol di Ousmane Dembele al 22?. Nel finale espulsi Savic al 92? e Ferran Torres al 93?. L'articolo proviene da Calcio News 24.

City - Everton 1 - 1 16:00 Newcastle - Leeds United 0 - 0 18:30 Brighton - Arsenal 2 - 4 CALCIO - LA14:00- Espanyol 1 - 1 16:15 R. Sociedad - Osasuna 2 - 0 16:15 Villarreal - ...City - Everton 1 - 1 16:00 Newcastle - Leeds United 0 - 0 18:30 Brighton - Arsenal 2 - 4 CALCIO - LA14:00- Espanyol 1 - 1 16:15 R. Sociedad - Osasuna 2 - 0 16:15 Villarreal - ... Diretta A. Madrid - Barcellona (0-1) La Liga 2022 - la Repubblica Al Wanda Metropolitano finisce 1-0 per i catalani grazie al gol del francese: Xavi stacca il Real Madrid, colchoneros superati dal Betis ...Baschi e andalusi passano in trasferta contro Almeria e Rayo Vallecano e conosolidano la terza e la quarta posizione in classifica, alle spalle di Barça e Real e davanti ad Atletico e Villarreal ...