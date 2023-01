Liga | Athletic Bilbao-Osasuna LIVE dalle 21

Tuttosport

Nellaalle ore 21 si chiude la 16esima giornata conBilbao - Osasuna mentre in FA Cup spazio ai 32esimi di finale con Oxford United - Arsenal. Si sta concludendo l'incontro valido per ...Sta sorprendendo anche la formazione navarra, che in questo momento è nona in classifica ma a sole due lunghezze dallo stesso. Tuttavia l'Osasuna ha perso le ultime due gare di, ... Pronostico Athletic Bilbao-Osasuna, posticipo del 16° turno di Liga MADRID: Ousmane Dembele's strike sent Barcelona three points clear at the top of La Liga with a tense 1-0 win over Atletico Madrid on Sunday. Earlier David Silva produced a master ...Athletic Bilbao-Osasuna è una partita della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.