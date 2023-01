Liga 2022 2023 | basta lo 0-1 al Barcellona per passare con l’Atletico Madrid | vince anche il Siviglia

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Finale e botte da orbi nel big match di. Il posticipo tra Atleticotermina 0-1, con la vittoria dei ragazzi di Xavi firmata dal gol nel primo tempo di Dembelé. Nel finale però, è rissa tra Savic e Ferran Torres, entrambi espulsi. Blaugrana sempre primi in campionato, a +3 dal Real. Atleti che invece scende in quinta posizione. Nelle altre gara di giornata, la Real Sociedad passa in casa dell’Almeria per 0-2. Decidono le reti di David Silva e di Sorloth. Vittoria esternaper il Real Betis, ora al quarto posto. Vantaggio con l’autorete di Valliu, pareggio casalingo con Sergio Camello. Al minuto 40? però, la decide per gli ospiti Luiz Henrique. Stesso risultato, ma a campo invertito, per il: in ...