(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una grande perdita, per l' Europa ma anche per il mondo progressista. "Chissà cosa penserebbe David", dice Enrico, la voce rotta dcommozione, nel ricordare l'amico, di cui ricorre ...

Globalist.it

Oltre a, i deputati Michela de Biase e Alberto Losacco, il sindaco Roberto Gualtieri, l'ex senatore Luigi Zanda, oltre naturalmente a Enricoe Romano Prodi. "David Sassoli era il nativo ...... in queste ore, una fan del reality show ha deciso di inviare una lettera allo stesso Alfonso Signorini, che l'hain diretta ai concorrenti del programma. 'Caro Alfonso, tifar presente ... Letta: “Volevo Sassoli alla nostra guida per le elezioni, gliene avevo parlato ma…” Enrico Letta al Teatro Quirino per la presentazione del libro «David Sassoli: la saggezza e l'audacia» che raccoglie i discorsi del presidente del Parlamento Europeo.