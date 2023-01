(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Energia. Secondo dati recentissimi dell’International Energy Agency, per portare l’economia globale dall’utilizzo delle fonti d’energia basate su combustibili fossili verso una economia autenticamente ‘’, il sistema economico nel suo complesso (pubblico e privato) dovrà investire circa 4.000 miliardi di dollari ogni anno a partire dal 2030. Una cifra enorme ma che è legalmente superata dal ‘costo opportunità’, cioè dal costo di non fare nulla e subire passivamente i riflessi negativi che i cambiamenti climatici portati dal riscaldamento globale e dalle altre distorsioni sull’ambiente derivate da anni di politiche negligenti, avranno sullaglobale. Al riguardo, il colosso assicurativo Swiss Re, da tempo impegnato nel settore, ha prodotto uno studio molto accurato nel quale si dimostra che i ...

Adnkronos

Le motivazioni per la transizione energetica non sono mai state così forti Il conflitto tra Ucraina e Russia ha ricordato'urgenza di trovare più tecnologie per'UE ha proposto un ...... della produzione di, dell'innovazione agricola (per esempio, semi e piante che resistono alle temperature sempre più elevate) e altro ancora. Tecnologia Uber, Deliveroo e gli altri:'... L'energia pulita serve anche alla crescita economica