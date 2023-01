Lega Pro | assemblea elettiva convocata per il 9 febbraio

Agenzia ANSA

E' stata convocata per il 9 febbraio prossimo l'assemblea straordinaria elettiva della Lega Pro per l'elezione del presidente e altre cariche. Lo ha reso noto la stessa Lega Pro, informando che l'assemblea si terrà a Roma, presso il Salone D'Onore del Coni. L'ordine del giorno prevede l'elezione del presidente e altre cariche. La Lega Pro informa che ai sensi dell'art. 19 comma 9 del vigente Statuto, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società associate. Ai sensi dell'art. 12 comma 12 del vigente Statuto ...