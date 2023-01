Lecco | pensionata muore investita da un camion mentre accompagna il nipotino a scuola | salvo il bimbo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stavando ilquando si è accorta di una manovra azzardata di unattraversavano sulle strisce pedonali: Carla Viganò, 73 anni,, ha spinto via il, ed è stata travolta dal mezzo pesante. È morta sul colpo. L’incidente fatale è avvenuto questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di. Più specificamente nella frazione di Rogoredo. Il piccolo di 8 anni è illeso: stava tornando adopo le vacanze, è stato preso in consegna da alcuni volontari giunti sul luogo dell’incidente insieme alle forze dell’ordine. I carabinieri ricostruiranno la dinamica di quanto accaduto ed accerteranno eventuali responsabilità del guidatore, un uomo spagnolo. Le condizioni ...

