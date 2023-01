Lecco | nonna fa scudo al nipotino per salvarlo da un camion | illeso il bimbo | lei muore sul colpo

Today.it

... 9 gennaio, poco dopo le 8 a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di. Troppo gravi ... Inutili invece i tentativi di soccorrere la, assistita in primis da una infermiera che stava ...Una pensionata che stava accompagnando il nipote a scuola, è stata investita e uccisa da un camion, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di. La donna, intuendo il pericolo, ha spinto via il nipotino, salvandogli la vita. Illeso il bambino, di 8 anni. La donna, di 73 anni, residente nella zona, stava cercando di attraversare sulle ... Nonna fa scudo al nipotino e viene travolta da un camion: stavano andando a scuola La vittima, una donna di 73 anni, vedendo il mezzo arrivare avrebbe spinto via il nipotino di 8, rimasto illeso, ma è stata travolta dal tir con targa spagnola.Una donna di 73 anni, Carla Viganò, è stata travolta e uccisa da un camion per salvare il nipote di 8 anni mentre lo stava accompagnando a scuola a Cesatenovo, in provincia di Lecco. La pensionata, st ...