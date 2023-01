Lecco | nonna fa scudo al nipotino ma viene investita e uccisa da un camion

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stava accompagnando a piedi ila scuola, primo giorno di scuola dopo le feste di Natale. La donna, Carla Viganò, 73 anni, stava per attraversare sulle strisce con il bambino, 8 anni, quando si è resa conto che stavano per essere investiti. Laè stata travolta, il bambino illeso perché spinto via. È tutto avvenuto tra la Provinciale 51 e via San Gaetano, nella frazione Rogoredo di Casatenovo (). L’ipotesi dei carabinieri, che stanno verificando la dinamica, è che la 73enne abbia fatto daal nipote. Laè statadalla parte laterale delproveniente dalla Spagna, il cui autista stava effettuando una manovra di svolta nella frazione. Niente da fare per lei, anche se immediatamente soccorsa per prima da un’infermiera appena ...

