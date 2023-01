League of Legends | Spiegazione formato dell’evento Fischio d’inizio 2023

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’eventoè alle porte! Dal 10 all’11 gennaio, sintonizzatevi per seguire i giocatori di LCS, LEC, LCK, LPL, LJL, CBLOL, LLA, PCS e VC durante uno speciale evento della durata di due giorni trasmesso in diretta. La celebrazione durerà qualche ora in ciascuna regione, ma non per questo la festa finirà lì! Alla conclusionedi una lega, parte la diretta di quella successiva per tornare subito al centro dell’azione. IlTutte le squadre professionistiche delle nove leghe invieranno dei giocatori a sfidarsi nell’evento. Il metodo di scelta dei giocatori dipenderà da ciascuna regione, quindi potreste vedere variazioni tra le diverse legheal meglio delle 3 sulla Landa degli evocatori ...

DR COMMODORE

...del suo universo narrativo con Crisi sulle Terre Infinite era passato attraverso l'evento" ...e sfruttare nuovi filoni narrativi come quello legato alla nascita di una nuova Justice, ...... e proseguito con successo con, volto a riorganizzare tutto l'Universo DC peccato lo faccia ...consensi di critica durante la sua breve permanenza alla DC negli anni 70 " su Justiceof ... Dragon Ball, Goku e altri noti personaggi diventano protagonisti di un League of Legends cinese League of Legends ha appena rivelato i suoi piani per il Lunar Revel di quest'anno, la celebrazione annuale del nuovo anno lunare. I festeggiamenti ...Niente ritorno in Europa per Tyler Dorsey che come anticipato da Marc Stein, ha firmato un nuovo contratto nella NBA GLeague. La guardia, che ha iniziato la stagione 2022/23 ...