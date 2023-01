' Le vele scarlatte' | un bel film fuori dagli schemi - Magazine - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

È una fiaba al femminile scritta e diretta da Pietro Marcello ('Martin Eden'), ed è stata recensita bene dalla critica: esce al cinema il 12 ...Non resta dunque che attendere il 12 gennaio - giorno in cui sono previsti a cinema anche la nuova commedia di Riccardo Milani, Grazie ragazzi , e Ledi Pietro Marcello - per svelare ... 'Le vele scarlatte', un bel film fuori dagli schemi - Magazine ... È una fiaba al femminile scritta e diretta da Pietro Marcello ('Martin Eden'), ed è stata recensita bene dalla critica: esce al cinema il 12 gennaio ...Avatar – La via dell’acqua chiude le vacanze natalizie con 1,2 milioni e ben 37,4 milioni di euro. Sul podio ieri restano Tre di troppo, con 429mila euro e 3 milioni totali e torna Le otto montagne co ...