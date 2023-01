Le studentesse romane chiedono il congedo mestruale | “Il ciclo non è un lusso”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Rete degli Studenti Medi ha organizzato a Roma un sit-in dinanzi alle scuole per chiedere ilper tutte quelle persone che soffrono di patologie legate al, come la dismenorrea. L'articolo .

RomaToday

... soprattutto ai nuovi arrivati, alla costumista Elisabetta Ciciani e alledella IV A ...si ringraziano i produttori della Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco, e ...Il liceo artistico Nervi - Severini ha deciso di riconoscere il congedo mestruale per leche ne facciano richiesta: 'Probabilmente la prima iniziativa di questo genere in una scuola in ... Le studentesse romane chiedono il congedo mestruale Sit-in davanti a oltre venti istituti e licei di Roma e del Lazio: "Scuola sia inclusiva". A dicembre il primo caso a Ravenna, dove le alunne potranno beneficiare di 2 giorni di assenza giustificata ...È stata lanciato nei giorni scorsi dal Liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, con la pubblicazione sul proprio portale web, la possibilità di ottenere un congedo mestruale per le studentesse. Infa ...