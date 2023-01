Le sfide della cybersicurezza aziendale nel 2023 secondo Sironi

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 2022 è stato l’anno peggiore in termini di crimini informatici a danno delle aziende: a livello globale si stima un aumento di circa il 38% rispetto al 2021. Una situazione molto critica se consideriamo che il 2021 aveva registrato un aumento di oltre il 100% rispetto al 2020 e di oltre il 300% rispetto al 2019. Le aziende iniziano ad avere consapevolezza dei rischi che corrono e, generalmente, stanno investendo ina un ritmo impensabile solo un paio di anni fa; tuttavia, ilpone nuovein termini di governance e cyber risk management. Il nodogovernance In questo momento, i budget per ilsono già stati chiusi e le previsioni di spesa determinate, con le organizzazioni più virtuose che hanno accantonato fondi ulteriori per “cyber-eventi” inaspettati. E proprio su ...