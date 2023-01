Le scuole di Seattle contro Google | Facebook e TikTok “Provocano danni alla salute mentali di milioni di ragazzi”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lepubbliche di, negli Stati Uniti, hanno intentato una mega causa, Instagram e(entrambi di Meta), YouTube (-Alphabet) e Snapchat, accusandoli di essere responsabili deimentale didi. A causa della dipendenza che(scientemente perseguita dagli sviluppatori con sistemi di micro gratificazioni come i “like”) lenon possono adempiere pienamenteloro missione educativa trovandosi alle prese con studenti affetti da ansia, depressione e altri disagi. Nel documento di 91 pagine presentato in tribunale si sottolinea come dal 2009 al 2019 ci sia stato un ...

La causa delledinon mette sotto accusa i social per i contenuti, ma per la gestione, il metodo segnalato anche dalla Haugen. "Il querelante non sostiene che gli imputati siano ...Ledel distretto dirichiedono al giudice che le società citate siano costrette non solo a cessare quello che definiscono un comportamento che causa un "disturbo pubblico", ma anche a ... Le scuole di Seattle fanno causa a Instagram e TikTok: stanno avvelenando i nostri ragazzi a scopo di lucro Il Servizio attività rivolte alla scuola all’Infanzia rende noto che da oggi, lunedì 9 gennaio, fino al 30 gennaio prossimo sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scol ...Sono stati denunciati Meta, Google, Snap e ByteDance. Questa la motivazione del distretto scolastico locale: «Hanno sfruttato per profitto i cervelli vulnerabili dei giovani» ...