Le royal sulla neve | quando lo stile va sotto zero

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In cerca di ispirazione per look di montagna a prova dima pieni di glamour? Guardare le mise dei coronati d'Europa di tutti i tempi, please. Tra colori sgargianti, accessori avenguardistici, piumini tecnici, occhiali da sole oversize e tanto charme, ecco l'eleganza di principesse e regine, winter edition