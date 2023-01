Le relazioni difettose – Scegliere tra due uomini | «Lui mi piace | ma mi piace più il suo migliore amico»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Carissima Ester, eccomi qui a scriverti questa lettera. Tante volte ho pensato di volere leggere qualche tua parola in merito alle mie “” tragiche, fatte di traditori seriali, di cui mi é capitato di essere sia la tradita, sia l’amante. Insomma tuttidi fango. Comunque mi presento, ho 26 anni, sono una bella ragazza, quindi dopo anni di sofferenza decido finalmente di credere in me stessa e rimettermi in gioco e incontro lui, “A”. A. è un bel ragazzo, vive nella mia città, è sensibile, profondo, buono. Ma soprattutto, A. ha intenzioni serie con me, è uno di quei maschi che del maschio incontrato fino d’ora e di cui parlavo prima ha per fortuna ben poco. A. è uno di quelli che si innamora dei tuoi difetti e ti fa sentire speciale. A. di me è già perso dopo solo un mese di frequentazione, e non ha paura a dirlo tanto che lo racconta a ...