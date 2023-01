(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'assalto al parlamento brasiliano, gli scontri fra tifosi di Napoli e Roma in autostrada, e gli aumenti della benzina

GianlucaDiMarzio.com

Il tomo da 540(per cui il duca ha già ricevuto 20 milioni di dollari di anticipo) doveva ... Harry è "un uomo pieno di rancore ", la sintesi dellareazioni dei royal watcher d Oltremanica.Molte le reazioni dal mondo della musica italiana,fra tutte Emma Marrone e Laura Pausini , ... Proprio l'affetto dei suoi ascoltatori ha inondato lesocial di Radio Subasio in queste ore: ... Prime pagine: "Occhio Napoli, arriviamo!"; "Max dà i numeri" Da poco tempo è disponibile nelle librerie “Natale ad Amsterdam”, il nuovo romanzo rosa di Kate Frost pubblicato per Newton Compton Editori.In apertura spazio al clamoroso pareggio del Milan che si fa rimontare di due gol dalla Roma a San Siro. "Effetto Osimhen. Trascina e segna: Spalletti va +7", titola così in prima pagina la Gazzetta d ...