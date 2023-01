Le pagelle degli arbitri | Abisso 3 | rigore inconcepibile Marchetti disinvolto | 6 | 5

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

TUTTO mercato WEB

Ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare della sedicesima giornata di Serie A. Oggi si giocano verona - Cremonese (ore 18.45) e Bologna - Atalanta (20.45). Non perderti le ...Nel modello scolastico canadese i voti sullesono determinati dai test provinciali, e non dai giudiziinsegnanti. Impossibile nascondere ai provveditorati delle Province i cattivi ... Le pagelle della Lazio - Lo show di Felipe non serve a niente, il crollo nel finale pesa parecchio Il Napoli sbanca Marassi e si aggiudica il titolo di campione d'inverno con due turni di anticipo. Partita sontuosa degli azzurri che rimediano subito al ko di Milano contro l'Inter di 4 giorni fa. Os ...Spezia-Lecce 0-0, termina a reti bianche il match salvezza del Picco. Uno 0-0 che fa muovere la classifica a entrambi. Le pagelle liguri.