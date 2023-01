Le indagini di Lolita Lobosco 2 in replica | come rivedere i nuovi episodi?

SiViaggia

Queste le sue parole: Non solo LediLobosco 2: periodo di successo per l'attore Se è vero che la grande popolarità per Giovanni Ludeno è arrivata con la prima stagione della serie tv ...Questa sera, domenica 8 gennaio, in prima serata su Rai1 torna in onda LediLobosco con le puntate della seconda stagione . La fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi vede nei panni della protagonista Luisa Ranieri mentre nel cast figurano anche ... Le location della seconda stagione della fiction Tv “Le indagini di Lolita Lobosco” Liberamente tratto dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori), la serie vede come protagonista l'attrice Luisa Ranieri. Con lei Filippo Scicchitano, Giovanni ...Notizie Bari. Lolita Lobosco torna a conquistare le bacheche social dei baresi e la ribalta televisiva nazionale ...