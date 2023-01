Le Graet si scusa con Zidane | «C’è stato un malinteso sulle mie dichiarazioni»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le, ha cercato dirsi dopo la questione delle ultime ore con Zinedine. Lesi è scagliato contro l’ex Pallone d’Oro francese quando gli è stata posta la domanda sel’avesse chiamato per assumere il ruolo da Ct prima della riconferma di Deschamps. Il presidente ha risposto: «Certamente no, non l’avrei nemmeno preso al telefono». Poco fa, Lasi èto ufficialmente. Queste le sue parole: «Queste osservazioni imbarazzanti hanno creato un. Vorrei presentare le mie personali scuse per questeche non rispecchiano assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che era e l’allenatore che è diventato». Nelle ...

Goal Italia

Ovviamente non è una: non abbiamo mostrato la stessa energia dei match precedenti, ecco ... A inizio gennaio vedrà il presidente Leper annunciare la decisione. Non è una cosa che si può ...Mai chiedere. E se si perde... ci si arrampica sugli specchi. O si diserta. Fino a sprofondare nel ridicolo. Altro che analisi della sconfitta, Oltralpe siamo alle comiche (da disfatta). Un ... Le Graet attacca Zidane, poi le scuse: "Frasi maldestre" Le parole del presidente della federazione francese su Zizou hanno davvero scatenato una levata di scudi pazzesca. E la questione è arrivata persino a livello istituzionale..Kylian Mbappé non ci sta e alza i toni. Il fuoriclasse francese non ha digerito l’attacco del presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, a Zinedine Zidane. “Zidane in Brasile Non mi intere ...