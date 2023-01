Le Graët | «A Zidane non rispondo nemmeno a telefono» L’Equipe | «Inaccettabile!»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nel mentre in Italia eravamo presi dal Napoli campione d’inverno e con i suoi ultras a bloccare un’autostrada per azzuffarsi con quelli della Roma, in Francia è scoppiato un mezzo scandalo per un paio di uscite di Noël Le, il presidente della FFF, la Federcalcio francese. Tanto chededica a lui la prima pagina con un titolone «Inaccettabile». Fa sempre un po’ specie… pensate alla Gazzetta dello Sport col faccione di Gravina stampato in copertina con lo stesso titolo. Distopia pura, Il boss del calcio francese non è nuovo a provocazioni. Stavolta ha annunciato il prolungamento di Didier Deschamps come ct fino al 2026, e ospite del programma “Bartoli Time” su RMC (condotto dall’ex tennista), si è lasciato andare. Obiettivo Zinedine. Ha detto che «può andare dove vuole! So molto bene cheè ...

L'ex centrocampista di Inter e Francia Youri Djorkaeff ha attaccato il presidente della federcalcio francese Noel Le Graet, che di Zidane aveva parlato così: 'Se mi ha chiamato Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono'. Su twitter Djorkaeff ha scritto: 'Una brutta uscita, stiamo parlando di un campione del Mondo,...