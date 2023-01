La Gazzetta dello Sport

E' la settimana giusta per chi pensa in grande. E se i colpi per l'immediato sono ancora in incubazione, invece stanno prendendo corpo alcuni rinnovi importanti, soprattutto per il Milan. La copertina ...Tutte sonoad animare il mercato di gennaio. Come di consueto Calciomercato.it vi aggiornerà ... Per l'ex Real Madrid si aprono così le porte di una. E' il sogno dei tifosi della Juve, ma ... Le big pronte al mercato: tutti i movimenti di Milan, Inter e Juve Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big match di stasera valido per la 17esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20.45!Mancano meno di due ore al big match di questa sera a San Siro tra Milan e Roma. Come di consueto il club rossonero ha pubblicato, tramite i suoi canali social, la foto degli spogliatoi ...