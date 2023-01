Le accuse poi il silenzio | l’ombra di Bolsonaro dietro l’assalto a Brasilia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Jairnon ha messo in campo nessuna manifestazione di piazza paragonabile a quella convocata da Donald Trump del 6 gennaio 2021 che a Washington sfociò nela Capitol Hill, ma è comunque da ritenere il mandante morale delalla Piazza dei Tre Poteri che ha sconvolto. L’ex presidente oggi in Florida ha condannato InsideOver.

la Repubblica

Bolsonaro harespinto "lesenza prove di Lula" sul suo coinvolgimento nell'assalto ai palazzi del potere e ha sottolineato: "Durante il mio mandato ho sempre rispettato la Costituzioni e ...'Inoltre, ripudio le, prive di prove, attribuitemi dall'attuale capo dell'esecutivo del Brasile', hasottolineato l'ex presidente del Brasile in riferimento ai commenti di Luiz Inacio Lula ... Le accuse del Principe Harry: “Camilla prima era la cattiva. Poi è diventata pericolosa” Nuove preoccupazioni per Francesco Totti: stando ad alcune fonti, Noemi Bocchi cercherebbe solo la bella vita. Ecco cosa è stato detto ...Parla la giornalista del New York Times che con la collega Twohey fece lo scoop sulle violenze sessuali del produttore. Dal loro lavoro il romanzo ‘Anche io’ e il film ‘She Said’ ...