LAZIOSound 2023 | torna la call per le eccellenze musicali under35 del Lazio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Roma, 09/01/23) - Roma, 09/01/23 - Dopo aver coinvolto nelle prime edizioni 5000 artisti, finanziato più di 30 produzioni, 50 tra concerti e tour in Italia e all'estero, e dopo 3 edizioni del campus e 2 del festival ai piedi del Castello di Santa Severa, nel, il programma della Regionea sostegno della musicache da 4 anni si articola sull'intero territorio regionale tra avvisi pubblici dedicati agli operatori della filiera, eventi live, concerti, masterclass, produzioni e un percorso di selezione dellechiamato “Scouting”. Lo fa ancora una volta chiamando a raccolta i giovani artisti del territorio, coinvolgendoli in 12 mesi ...

Adnkronos

... 50 tra concerti e tour in Italia e all'estero, e dopo 3 edizioni del campus e 2 del festival ai piedi del Castello di Santa Severa, neltorna, il programma della Regione Lazio a ...... 50 tra concerti e tour in Italia e all'estero , e dopo 3 edizioni del campus e 2 del festival ai piedi del Castello di Santa Severa, neltorna, il programma della Regione Lazio a ... LAZIOSound 2023: torna la call per le eccellenze musicali under35 ... Dopo aver coinvolto nelle prime edizioni 5000 artisti, finanziato più di 30 produzioni musicali, 50 tra concerti e tour in Italia e all’estero, e dopo 3 edizioni del campus e 2 del festival ai piedi d ...Dal jazz all’elettronica, dall’urban al cantautorato: il programma di Regione Lazio a sostegno degli under 35 si prepara a un ricco 2023, ...