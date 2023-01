Lazio senza difesa | buttati altri due punti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023)due(fanno 13 da inizio campionato) con la sesta rimonta subita: solita, soliti errori, soliti limiti, soliti cambi, solito crollo nel secondo tempo e compleanno numero 123 rovinato. Stavolta per battere l'Empoli non è bastato nemmeno andare sul 2-0 perché la banda di Sarri si è lasciata infilare da Caputo all'83' in contropiede per poi incassare al 94' il gol beffa di Marin, fotocopia di quello preso al 98' contro l'Udinese in una gara pareggiata all'Olimpico il 2 dicembre del 2021. Il processo può cominciare perché preoccupa la ripetitività degli errori di una squadra che, dopo aver segnato subito con Felipe Anderson, domina la partitasoffrire. Raddoppia all'inizio ripresa con Zaccagni, mostra un ottimo Luis Alberto ma si lascia prendere dalla frenesia di voler ...