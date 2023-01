Lazio - Empoli | la moviola | Pezzuto | rischio rigore su Ciro E Bandinelli

(Di lunedì 9 gennaio 2023)Immobile alza la gamba destra per andare il pallone, Ismajli abbassa la testa per cercare l'anticipo che non riesce: il tocco dell'attaccante biancoceleste arriva decisamente prima, ...

... difficile supportare il gioco pericoloso, mentre il difensore dell'colpisce solo la gamba ... Pezzuto indica Luperto a chi dellachiedeva il secondo giallo, spiegando che non può essere ... Lazio-Empoli 2-2: Marin beffa Sarri all'ultimo, altra rimonta subita Due partite e un solo punto conquistato su sei a disposizione. Non proprio quello che si aspettava Sarri in questo inizio di 2023. La Lazio come al solito impatta bene con la gara, ma poi frena. Sia..Terminato il match tra Lazio ed Empoli ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli, per fare il punto sull situazione difficile ...