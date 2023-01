Lazio-Empoli | i tifosi biancocelesti nei Distinti intonano cori antisemiti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La chiusura della Curva Nord per un turno non è servita. Durante, isono tornati a intonareorribili, stavolta, e a farlo sono stati quelli che erano seduti in tribuna. La notizia è su diversi quotidiani, dal Corriere Roma a Il Giornale, che scrive: “Benché fosse squalificata la Curva Nord (per gli ululati razzisti rivolti a Banda e Umtiti nella gara giocata a Lecce il 4 gennaio), daisi è sentito nitidamente un coro antisemita. Intonato in tre occasioni (sempre nel primo tempo), aveva già fatto scalpore a inizio novembre quando era stato cantato durante il derby: «In Sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaffanc…». Laaveva chiesto alle autorità di non squalificare ...