L’avvocato del ultrà romanista arrestato | «Nessuna premeditazione»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A parlare è Lorenzo Cantucci, avvocato del tifosoferito negli scontri di ieri in autostrada con la tifoseria rivale del Napoli che è statoquando si è recato in ospedale ad Arezzo per farsi medicare Contucci si è recato ad Arezzo dove ha letto il verbale d’arresto, l’udienza però è slittata a domani per un vizio procedurale. Raggiunto dal Messaggero,assicura che non ci sia stata: «Scontri preparati a tavolino? Ricostruzione illogica. La ricostruzione degli avvenimenti fatta dalla polizia è in linea con quello che è accaduto». A leggere le parole del, assume maggiore solidità la tesi dell’agguato napoletano. Cantucci nutre forti dubbi sulla ricostruzione che chiama in causa ladegli scontri e ...