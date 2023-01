L’attrice Fioretta Mari | “In carriera più di 30 tentativi di abusi Alle giovani dico | non andate sole ai provini”

Leggi su tpi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi”. Dopo più di 50 anni diha scelto di denunciare gli “oltre trenta”di abuso da lei subiti. “Ricordo con orrore quando ilto di un’amica mi ha assalita nella loro villa in Sicilia”, ha raccontato la veterana di cinema, teatro e televisione, nota come l’acting coach di Amici dia De Filippi, facendo riferimento a “un importantissimo organizzatore di spettacoli”. “Stavamo per fare il bagno quando mi chiese se volevo vedere una foto, dentro casa. Gli dissi di sì: mi ha aggredita con la mia amica che nuotava a pochi metri. Gli ho chiesto se non si vergognasse”, ha aggiunto in un’intervista a La Repubblica, dopo la rivelazione dell’associazione Amleta sui numerosi ...