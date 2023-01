L’attrice Fioretta Mari e le molestie di registi e produttori | «Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi»

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 gennaio 2023), veterana di cinema, teatro e tv, insegna recitazione nella scuola di Simona Izzo e al Lee Strasberg Institute di New York. È acting coach del programma Amici dia De Filippi. Oggi si unisce alla denuncia del collettivo Amleta sul Mee Too in Italia. E in un’intervista a Repubblica racconta di essere stata molestata per 30 volte: «dineipiù. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace».racconta di un importantissimo organizzatore di spettacoli che l’ha assalita nella sua villa in Sicilia: «Stavamo per fare il bagno quando mi chiese se volevo vedere una foto, ...