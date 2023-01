Globalist.it

Bavaglio e repressione: l'Artur Smolyaninov è finito sotto processo dopo aver fatto commenti "anti - russi" in un'intervista a un giornale. Spiegando che in un'intervista pubblicata la scorsa settimana su Novaya ...... sia per il proprio status distorico nell'area. Dopo la seconda guerra mondiale, e ancor di ...analisi strategiche che considerano questa regione al centro degli interessi dei competitore ... L’attore russo Artur Smolyaninov sotto processo per aver criticato la Russia Parlando a Novaya Gazeta Europe, giornale ora bandito in Russia, Smolyaninov ha detto che avrebbe combattuto per l'Ucraina se fosse dovuto entrare in guerra ...La storia di Carsten L., a capo della divisione signals intelligence del Bnd, ha diversi interrogativi aperti che riguardano l’affidabilità dei servizi tedeschi ma anche gli equilibri tra quelli russi ...