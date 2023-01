L’Atrio Scamozziano | un viaggio nella storia bergamasca fra busti e medaglioni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Bergamo. L’ingresso è il punto cardine di ogni edificio: la sensazione che si percepisce mettendo piede per la prima volta in una struttura influisce sul giudizio complessivo che si ha della stessa. Un aspetto che probabilmente Vincenzo Scamozzi decise di curare con grande cura il progetto di Palazzo Nuovo e in particolare dell’androne noto oggi come “Atrio”. In grado di rispecchiare appieno il piano disegnato dall’architetto vicentino, l’ambiente accoglie oggi coloro che vogliono accedere ai tesori conservatiBiblioteca Civica “Angelo Mai” oppure visitare le numerose mostre organizzate in quegli spazi. Completato nel 1662,è scandito da quattro grandi colonne di marmo che creano un ambiente austero di gusto neoclassico, capace però al tempo stesso di offrire quella tranquillità necessaria per avvicinarsi alla ...