L’Atalanta e il Bologna | il «pasticcio» del 1979 e la vendetta consumata fredda di 30 anni fa | rossoblu spediti in C

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Era appena finita l’estate, calda e bellissima. A colori. Quella dei Mondiali di Spagna, di Paolorossi (rigorosamente tutto attaccato) e di una Coppa del Mondo che per qualche settimana cancella come per magia l’opacità di queglidi piombo. Calcisticamente …

Sky Sport

Commenta per primo Questo'elenco dei convocati di Thiago Motta per la sfida in programma stasera tra il. Fuori gli infortunati Bonifazi, De Silvestri, Arnautovic e Bagnolini (che ha riportato nel corso dell'allenamento di ieri una lussazione della spalla destra). Anche Barrow e ......00 Torino - Spezia 15:00 Udinese -18:00- ...00 Varese - Napoli 17:00 Scafati - Pesaro 17:30 Virtus- ... il rinnovo di Bennacer apre la strada per Leao, Ibra tenta'ultimo ... Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: out Arnautovic, gioca Sansone